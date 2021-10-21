Бизнесмен из Минусинска обманул иностранных партнеров на 450 тысяч долларов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске директор транспортной компании обманул иностранную компанию на 450 тысяч долларов и купил на эти деньги недвижимость. Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, в отношении предпринимателя заведено уголовное дело по статье «мошенничество».

По версии полиции, в 2017 году 49-летний мужчина заключил с иностранной компанией договор о поставке 76 тысяч тонн цинкового концентрата на 750 тысяч долларов. Фирма перечислила на счет компании минусинца предоплату. Однако тот свою часть договора исполнять не стал.

В июле 2017 года он вернул 300 тысяч долларов заказчику, объяснив, что не может выполнить договоренность. Остальные деньги – 449 426,52 доллара (более 25 млн рублей на тот момент) он снял и купил на них недвижимость в Минусинске.

- В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщают в МВД по Красноярскому краю.