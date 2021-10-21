В Красноярске подростка засосало в вырытую яму с грунтом

Фото: стопкадр из видео chpkrsk

В Красноярске на Партизанской, 1 подростка засосало в вырытую яму с грунтом. На кадрах видно, что мальчик оказался в грязи почти по пояс, и не может выбраться.

Напомним, что на данном участке произошел порыв внутриканального водопровода. Рабочие заделали порыв и засыпали грунтом. При этом засыпанный участок был обмотан оградительной лентой. Вход туда запрещен, что не остановило компанию подростков. В итоге спасение юного красноярца занялись товарищи, которые и достали друга из трясины.

В «КрасКоме» пояснили, что засыпать территорию основательно будет возможно только весной. Кроме того, на участке появятся подпорные стены. После инцидента оградительную ленту восстановили.