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Происшествия21 октября 2021 7:52

В Красноярске подростка засосало в вырытую яму с грунтом

Мальчика вытащили товарищи
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Фото: стопкадр из видео chpkrsk

Фото: стопкадр из видео chpkrsk

В Красноярске на Партизанской, 1 подростка засосало в вырытую яму с грунтом. На кадрах видно, что мальчик оказался в грязи почти по пояс, и не может выбраться.

Напомним, что на данном участке произошел порыв внутриканального водопровода. Рабочие заделали порыв и засыпали грунтом. При этом засыпанный участок был обмотан оградительной лентой. Вход туда запрещен, что не остановило компанию подростков. В итоге спасение юного красноярца занялись товарищи, которые и достали друга из трясины.

В «КрасКоме» пояснили, что засыпать территорию основательно будет возможно только весной. Кроме того, на участке появятся подпорные стены. После инцидента оградительную ленту восстановили.

Парень провалился в яму на Партизанской, 1 Видео: ЧП Красноярск