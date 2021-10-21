Восемь многодетных семей, победивших в конкурсе мэрии, получили по 100 тысяч рублей

На фото семья Кругловых. Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Красноярске восемь многодетных семей получили по 100 тысяч рублей, победив в конкурсе мэрии «Семья – душа и сила Красноярска!». Как сообщают в пресс-службе администрации, основная задача конкурса – вовлечение горожан в добровольчество и сохранение семейных ценностей.

Всего в конкурсе участвовали 19 семей со всех районов Красноярска. Главный приз – 100 тысяч рублей. Участников оценивали по презентациям и их вкладу в жизнь города. В итоге комиссия выбрала восемь победителей:

- Семья Кругловых; - Семья Тимофеевых; - Семья Казаковых; - Семья Орозбаевых-Лелебаевых; - Семья Ремезовых; - Семья Тимирбаевых; - Семья Легкодух; - Семья Тайфур .

Больше всего баллов набрала семья Кругловых, в которой воспитываются 6 детей. Они открыли первую в Красноярске частную детскую галерею.