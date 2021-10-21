В Красноярске и в Березовском районе проверили ремонт дорог. Фото: КОФМАН Вадим

Министр транспорта края Константин Димитров осмотрел реконструированный перекресток на Монтажников-Тимошенкова в Красноярске и участок Обхода Красноярска в Березовском районе. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, замечания есть по первому объекту.

Аварийный участок Монтажников-Тимошенкова, где две улицы пересекаются в пяти местах, реконструирован. Теперь здесь два «кольца». Однако министр обратил внимание на качество покрытия у одного из примыканий, а также на неудобство для больших автобусов, при повороте на одном из колец.

- В этом месте в период, когда верхний слой покрытия не был сделан, а бордюрный камень уже поставили, пошли жалобы от департамента транспорта, что крупные автобусы не могут повернуть. Мы выехали, определили границу, сдвинули бордюр, дополнительно зассфальтировали. Ещё раз выйдем и посмотрим, - объяснил замруководителя УДИБ Сергей Печерин.

На Обходе Красноярска же нарушений не выявили. Здесь осталось лишь уложить асфальт.

- Данный участок не единственный, где мы идём вперёд. У нас много переходящих объектов с 2021-го на 2022-й и даже на 2023-й год, и мы стараемся сдвинуть сроки, - сказал Константин Димитиров.