Прокурором Красноярска стал Виталий Пацан. Фото: прокуратура Красноярского края

Приказом Генпрокурора РФ от 19октября 2021 года прокурором Красноярска назначен Виталий Васильевич Пацан. Как сообщает пресс-служба ведомства, старшему советнику юстиций 50 лет, в 1995 году он окончил юрфак КГУ.

В органах прокуратуры Пацан работает с 1997 года. С 2011 по 2020 год работал Рыбинским межрайонным прокурором. С ноября 2020 года – прокурором Уярского района.

- За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором края, дважды - Генеральным прокурором Российской Федерации. В.В. Пацан В.В. женат, воспитывает четверых детей, - добавили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.