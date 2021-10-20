В Красноярском крае измерят уровень коррупции Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае началось масштабное измерение уровня коррупции. Как сообщает пресс-служба Центрально-Сибирской общественной палаты, планируется опросить более 1 тысячи бизнесменов.

Эксперты узнают, как часто предприниматели сталкиваются с коррупцией, что по их мнению является главной причиной коррупции, как изменился уровень коррупции за год, какие сферы власти и бизнеса самые коррумпированные и как бизнес оценивают суммарный объем неофициального платежа.

- Анонимность опроса гарантируется. Пройти его можно до 12 ноября 2021 года по ссылке, - сообщают в пресс-службе.