В Красноярском крае измерят уровень коррупции
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае началось масштабное измерение уровня коррупции. Как сообщает пресс-служба Центрально-Сибирской общественной палаты, планируется опросить более 1 тысячи бизнесменов.
Эксперты узнают, как часто предприниматели сталкиваются с коррупцией, что по их мнению является главной причиной коррупции, как изменился уровень коррупции за год, какие сферы власти и бизнеса самые коррумпированные и как бизнес оценивают суммарный объем неофициального платежа.
- Анонимность опроса гарантируется. Пройти его можно до 12 ноября 2021 года по ссылке, - сообщают в пресс-службе.