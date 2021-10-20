В природном парке «Ергаки» началась подготовка к зимнему туристическому сезону. Фото: министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края

В природном парке «Ергаки» стартовал зимний сезон. Как сообщает минэкологии Красноярского края, сейчас сотрудники парка облагораживают территорию.

В частности специалисты убирают снег возле визит-центра и кордонов, заготавливают дрова, завозят уголь и ремонтируют технику. Кроме того, на «Кордон» тушканчик идет завоз пиломатриалов для строительства настилов на туристических стоянках.

- Подготовка в период межсезонья – необходимый и трудоемкий процесс, все это мы делаем, чтобы обеспечить комфортное пребывание для посетителей парка. В скором времени все объекты природного парка будут готовы к зимнему туристическому сезону, - рассказал директор природного парка «Ергаки» Игорь Грязин.