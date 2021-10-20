Красноярцы с начала года обзвонили 130 стран

Жители Красноярского края ежемесячно тратят более ста тысяч минут на исходящие международные звонки. По сравнению с прошлым годом, это на четверть больше. Как отмечают в компании МегаФон, такой рост могли вызвать увеличение деловой активности и карантинные ограничения. Всего с начала года красноярцы обзвонили 130 стран.

Самые длительные беседы зафиксированы с Египтом – средняя продолжительность такого звонка в этом году составляет 9 минут. После открытия регулярного авиасообщения жители края стали звонить на родину пирамид в 1,5 раза чаще. Такие данные получили эксперты МегаФона после анализа обезличенной статистики международных звонков.

Любят красноярцы поговорить и с жителями Украины, Китая и Таджикистана. На них уходит в среднем около 6 минут. При этом на Таджикистан приходится набольшее количество вызовов – 35%, на втором месте – Узбекистан с долей в 34%.

Самые короткие диалоги «по делу» обычно случаются между красноярцами, израильтянами, бельгийцами и жителями Южной Кореи. На общение с представителями этих стран, как правило, хватает полминуты. Микробеседы в 10 секунд связисты фиксируют с Норвегией и Мексикой.

В смс-переписке по телефону совсем другие тренды. Писать, а не говорить красноярцы предпочитают с англичанами. В Великобританию из нашего региона ежемесячно улетает порядка 12 тысяч текстовых сообщений. Далее в списке стран расположились Таджикистан и Узбекистан.