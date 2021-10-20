Клиентов Tele2 консультируют лучшие специалисты по сервису в мире

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает клиентам лучший сервис – это подтвердили эксперты международной премии TopRankingPerformersAwards. Проекты и специалисты компании отличились в восьми номинациях премии, при этом семь наград – золотые.

Международная премия TopRankingPerformersAwards – это высшая отраслевая награда в индустрии контакт-центров. В 2021 году она собрала свыше 2000 участников из более чем 80 стран мира.

Жюри TopRankingPerformersAwards присудило Tele2 награды в восьми номинациях: за лучший клиентский опыт,программу обучения сотрудников для улучшения сервиса, эффективную организацию IT-поддержки контактных центров, профессиональное кадровое планирование, оперативный менеджмент и управление контактным центром. Специалист по реактивному удержанию абонентов Tele2 из Саранска Сергей Горбунов стал лучшим в обслуживании клиентов в мире. В самой престижной номинации «Лучший контактный центр» компания была отмечена серебряной наградой.

Tele2 завоевала высшую награду в категории «Лучшая организация клиентского опыта». Клиент может обратиться в компанию за сервисной поддержкой через любой удобный для него канал коммуникации: позвонить по телефону, задать вопрос в чате на сайте, в мобильном приложении или популярных мессенджерах. Он получает сервис высокого уровня по единым стандартам: клиентоориентированность, доступность, удобство и качество во всех каналах взаимодействия.