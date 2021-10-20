В Красноярске закрылся дрыга-бар «Лошадка» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на неопределенный срок закрывается дрыга-бар «Лошадка». Как сообщают представители заведения в соцсетях, на такой шаг они вынуждены пойти из-за новых коронавирусных ограничений:

- Как вы знаете, в силу вступил указ губернатора Красноярского края от 18 октября 2021 года. Приостановлена работа танцевальных площадок и работать мы можем только до 23:00, а это значит, что у нашего формата нет возможности существовать.

Представители бара заверили, что закрытие временное. Но выразили сожаление, что смогли проработать лишь 2 недели. Представители заведения заявили, что как только ограничения ослабнут, работа будет возобновлена:

- Следите за соцсетями, как только ограничения для общепита снимут - мы все вместе вернемся на танцпол.