С 23 октября в Красноярске на год закроют проезд на улицах Чкалова, Корнеева и Спартаковцев

С 23 октября в Красноярске закроют проезд на улицах Чкалова, Корнеева и Спартаковцев
Фото: Мария ЛЕНЦ
С 8 часов утра 23 октября 2021 года до 20 часов 30 октября 2022 года в Красноярске закроют движение на улицах Чкалова, Корнеева и Спартаковцев. Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение связано со строительством дороги в створе Волочаевской – от Дубровинского до Копылова.
Перекрыты будут следующие участки:
- ул. Чкалова от дома № 21 до ул. Революции,
- ул. Спартаковцев от ул. Чкалова до ул. Революции.
Кроме того, временные дорожные знаки «Движение запрещено установят:
- ул. Чкалова на участке от ул. Академика Киренского до дома № 21,
- ул. Корнеева на участке от ул. Радищева до ул. Чкалова,
- ул. Спартаковцев на участке от ул. Радищева до ул. Чкалова.