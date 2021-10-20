С 23 октября в Красноярске на год закроют проезд на улицах Чкалова, Корнеева и Спартаковцев

С 23 октября в Красноярске закроют проезд на улицах Чкалова, Корнеева и Спартаковцев Фото: Мария ЛЕНЦ

С 8 часов утра 23 октября 2021 года до 20 часов 30 октября 2022 года в Красноярске закроют движение на улицах Чкалова, Корнеева и Спартаковцев. Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение связано со строительством дороги в створе Волочаевской – от Дубровинского до Копылова.

Перекрыты будут следующие участки:

- ул. Чкалова от дома № 21 до ул. Революции,

- ул. Спартаковцев от ул. Чкалова до ул. Революции.

Кроме того, временные дорожные знаки «Движение запрещено установят:

- ул. Чкалова на участке от ул. Академика Киренского до дома № 21,

- ул. Корнеева на участке от ул. Радищева до ул. Чкалова,

- ул. Спартаковцев на участке от ул. Радищева до ул. Чкалова.