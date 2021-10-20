В Красноярске внедряют интеллектуальную транспортную систему. Фото: мэрия Красноярска

Мэрия Красноярска продолжает внедрять интеллектуальную транспортную систему. Как сообщает городская администрация, это позволит автоматически управлять транспортными потоками и обеспечить комфорт, как для водителей, так и для других пользователей транспорта.

В 2021 году реализуется второй этап внедрения интеллектуальной транспортной системы. Так, до конца года планируется установить на светофоры 470 детекторов, определяющих тип ТС. Это поможет минимизировать пробки, обеспечить безопасность и более эффективно управлять пассажирскими и грузовыми перевозками.

Продолжается установка 15 метеостанций, которые помогут в анализе дорожной ситуации в зависимости от погоды. Специалисты также оборудуют видеостены и налаживают серверы

- В 2020 году в ходе внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Красноярске на светофоры уже установили 130 детекторов, создали платформы и модули для координации управления движением, системы для сбора, хранения, анализа и визуализации информации. Сейчас к ИТС подключены 505 светофоров. Данные на центральные серверы передают 240 детекторов транспорта, а на 8 светофорах установлены контроллеры «Поток», - передают в мэрии Красноярска.