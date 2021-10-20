В Красноярске из-за отцовской хитрости ребенок головой разбил лобовое стекло автомобиля. Фото: ГИБДД Красноярск

19 октября в Красноярске 7-летний ребенок разбил головой лобовое стекло машины из-за отцовской хитрости. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, мужчину оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Все случилось на улице Тотмина. Водитель Nissan X-Trail резко затормозил в аварийной ситуации. В итоге его 7-летний сын, находившийся на переднем сидении, сильно ударился головой о лобовое стекло автомобиля, повредив его.

Когда на место приехали госавтоинспекторы, хитрый отец сказал им, что мальчик находился в «бустере» и был пристегнут, но травмы показали, что мужчина врет. В итоге мужчину оштрафовали на 3 тысячи. Выяснилось, что ранее его штрафовали за аналогичное нарушение.

- Не пытайтесь обмануть инспектора – лучше пристегните ребенка по правилам, это поможет избежать и штрафа, и серьезных травм при ДТП, - добавили в ГИБДД Красноярска.