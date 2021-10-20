В Красноярске закрыли неэффективную котельную Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Диксона, 1 закрыли очередную неэффективную котельную. Как сообщает телеграм-канал «С мира по факту», она работала с 1969 года. Всего с 2018 года было закрыто 15 неэффективных котельных.

В 2000-годах к этой котельной были подключены детский сад и школа. После ее закрытия потребителей переподключили к ТЭЦ-3. Для этого СГК проложили в Покровке более 1 тысячи метров теплосетей.

- Выбросы от данного неэкологичного теплоисточника составляли 30 тонн в год. Для района, в котором она располагалась – это весомая нагрузка на воздух, - сказал министр экологии Красноярского края Павел Борзых.