Житель Ачинска заставил педофила утопиться в туалете Фото: Мария ЛЕНЦ

30 октября 2020 года житель Ачинска Алексей Т. вынудил педофила утопиться в выгребной яме. Как сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда, мужчину осудили на 3,5 года колонии.

Алексей Т. выпивал с друзьями, когда к компании решил присоединиться мужчина, которого 20 лет назад осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, но от уголовного наказания он был освобожден из-за невменяемости. Алексей знал о прошлом собутыльника и решил его унизить.

Сначала он заставил мужчину рыть себе могилу, однако это не особо испугало потерпевшего. Тогда Алексей заставил мужчину спуститься в выгребную яму туалета, после чего просто ушел. Выбраться мужчине не удалось, так как глубина ямы составляла 2,5 метра. В итоге он утонул. Через четыре месяца Алексей жестоко избил другого знакомого.

6 сентября 2021 Алексея Т. признали виновными и в «причинении смерти по неосторожности» и в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью»:

- Исследовав доказательства суд решил, что умысла на убийство у обвиняемого не было – он считал, что Н. может самостоятельно выбраться из ямы. Ачинский городской суд назначил Т. наказание в виде лишения свободы по совокупности статей сроком на 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - передают в пресс-службе Красноярского краевого суда.