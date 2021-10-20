ВТБ: выдачи кредитов наличными превысили 1 трлн рублей

С начала года клиенты ВТБ оформили более 1,2 млн потребительских кредитов на сумму 1 трлн рублей, что в 1,7 раза больше значения трех кварталов 2020 года. Седьмой месяц подряд объем продаж превышает 100 млрд рублей.

Кредиты наличными продолжают быть одними из востребованных розничных продуктов у населения. Регионами-лидерами по объему выданных средств за девять месяцев стали Московский регион (373,2 млрд рублей), Санкт-Петербург (76,8 млрд), Свердловская (25,8 млрд) и Иркутская области (23,9 млрд), Краснодарский край (23,8 млрд). Жители Красноярского края и Республики Хакасия за этот период оформили в ВТБ потребительских кредитов на 21,8 млрд рублей.

«Спрос клиентов на кредиты наличными стабильно растет с начала весны. При этом на его фоне платежеспособность заемщиков сохраняется. Мы крайне внимательно следим за долговой нагрузкой клиентов, не допуская их закредитованности, и активно рефинансируем их текущие кредиты. Это позволяет объединять несколько обязательств других банков и снижать финансовую нагрузку населения. Доля рефинансируемых кредитов среди общего объема выдач в третьем квартале составила 17%», – отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

По мнению аналитиков банка, в 2021 году объем потребительского кредитования в России превысит значения предыдущего года в среднем на 20%, что во многом обусловлено отложенным спросом прошлого сезона из-за пандемийных ограничений и ожиданиями клиентов по росту ставок в связи с увеличением ключевой ставки Банком России.