На въездах в Красноярск убрали мусор и закрасили надписи на стенах и павильонах. Фото: мэрия Красноярска

На въездах в Красноярск привели в порядок 35 объектов. Как сообщает мэрия Красноярска, благоустройство коснулось стен, ограждений, павильонов и других конструкций.

Так, на въезде со стороны Острожной в Октябрьском районе исправили нарушение целостности ограждения, а владелец предприятия на Калинина покрасил забор и сторожку.

Также на улицах Калинина и Свердловской убрали строительный мусор. А в Ленинском районе закрасили надписи на информационных стендах и павильонах.

- На ул. Свердловская, Семафорная, Судостроительная в Свердловском районе и пр. им. газ. «Красноярский рабочий» в Ленинском районе предприниматели закрасили граффити, - добавили в мэрии Красноярска.