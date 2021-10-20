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Общество20 октября 2021 9:09

На въездах в Красноярск убрали мусор и закрасили надписи на стенах и павильонах

Всего в порядок привели 35 объектов
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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На въездах в Красноярск убрали мусор и закрасили надписи на стенах и павильонах. Фото: мэрия Красноярска

На въездах в Красноярск убрали мусор и закрасили надписи на стенах и павильонах. Фото: мэрия Красноярска

На въездах в Красноярск привели в порядок 35 объектов. Как сообщает мэрия Красноярска, благоустройство коснулось стен, ограждений, павильонов и других конструкций.

Так, на въезде со стороны Острожной в Октябрьском районе исправили нарушение целостности ограждения, а владелец предприятия на Калинина покрасил забор и сторожку.

Также на улицах Калинина и Свердловской убрали строительный мусор. А в Ленинском районе закрасили надписи на информационных стендах и павильонах.

- На ул. Свердловская, Семафорная, Судостроительная в Свердловском районе и пр. им. газ. «Красноярский рабочий» в Ленинском районе предприниматели закрасили граффити, - добавили в мэрии Красноярска.