Красноярский бизнесмен продал 7 тысяч тонн федерального зерна на 44 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае бизнесмен продал 7 тысяч тонн зерна, принадлежащего федеральному инвестиционному фонду, за 43,8 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, обвинительное заключение уже утверждено.

Как передает прокуратура Красноярского края, зерно было на хранении у предпринимателя. В итоге предприимчивый мужчина через подконтрольные фирмы и деньги двух подрядчиков, похитил это самое зерно. Сумма ущерба 43,8 млн рублей.

- В дальнейшем мужчина легализовал полученные преступным путем денежные средства в размере более 37 млн рублей путем приобретения объектов недвижимости и осуществления расходов в интересах возглавляемой им фирмы, - добавили в прокуратуре.

В итоге в отношении бизнесмена завели уголовное дело по статьям «присвоение или растрата», «мошенничество» и «легализация денежных средств, полученных преступным путем».

- На имущество обвиняемого наложен арест на сумму 41 млн рублей. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Курагинский районный суд, - добавили в ведомстве.