Волонтеры помогают пенсионерам Таежного готовиться к зиме

Активисты Молодежного Совета Богучанского алюминиевого завода организовали акцию «Забота» в помощь пожилым жителям. Все, кому уже сложно в силу возраста самостоятельно выполнять работу по хозяйству, могут обратиться к волонтерам и получить безвозмездную помощь.

Традиции волонтерства, заложенные много лет назад основателем компании РУСАЛ Олегом Дерипаска, крепнут и развиваются сегодня. Волонтеры Молодежного совета занимаются спортивными и культмассовыми мероприятиями, благотворительными проектами, оказывая посильную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается. Сейчас жители частного сектора в Таежном активно готовятся к зиме. Но среди них немало одиноких и пожилых, кто самостоятельно не может заготовить дрова или поправить забор. И тут на помощь приходят волонтеры.

«Этой работой мы занимаемся в свободное от работы время, а поскольку многие волонтеры работают на заводе посменно, то приходится это учитывать при составлении графика, - рассказывает активист Молодежки Александр Кондаков, - встречают наш десант помощников всегда хорошо. Бабушки стараются обычно стол накрыть, нас накормить и даже обижаются, когда мы отказываемся. Но мы просто соблюдаем меры безопасности. В условиях пандемии не хотим рисковать ничьим здоровьем».

В некоторые дома волонтеры приходят уже как давние друзья. Например, к Марии Дмитриевне Пашневой. Она пенсионерка, живет одна, мужа давно похоронила. Но благодаря ему и его золотым рукам дом Пашневых знают все, он давно стал достопримечательностью поселка Таежный. Николай Пашнев много лет назад построил у себя во дворе из дерева копии Кремля и знаменитых храмов. Они расположены прямо на хозяйственных постройках. Кремлевская башня, например, на водокачке. А на бане – питерская беседка Пушкина. Раньше сюда нередко приезжали туристы, чтоб сфотографироваться на фоне Таежнинского Кремля.

Сейчас ухаживать за уникальными постройками хозяйке все трудней, не говоря уже о том, что к зиме дровами надо запасаться, а колоть их некому. Когда в ворота постучали двое крепких ребят-волонтеров и предложили помощь, она очень обрадовалась. Волонтеры БоАЗ Саша и Денис помогли пенсионерке заготовить дрова на зиму. И подарили от Молодежного совета на память красивую кружку, чтобы долгими зимними вечерами пить чай и согреваться теплыми воспоминаниями.