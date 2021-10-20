Сбежавшего подростка-сироту из Лесосибирска нашли мертвым в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мертвым нашли 15-летнего подростка из Лесосибирска. Как сообщает пресс-служба СК по краю, причина смерти мальчика не носит криминальный характер.

В пресс-службе регионального следкома сообщают, что тело мальчика было обнаружено еще 15 октября, хотя парень исчез 13 октября.

Сейчас ведомство проводит проверку и уточняет причину смерти. Однако уже есть уверенность, что смерть школьника не носит криминальный характер.