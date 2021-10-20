Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 октября 2021 7:30

Сбежавшего подростка-сироту из Лесосибирска нашли мертвым в Красноярске

Следователи проводят проверку
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сбежавшего подростка-сироту из Лесосибирска нашли мертвым в Красноярске

Сбежавшего подростка-сироту из Лесосибирска нашли мертвым в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мертвым нашли 15-летнего подростка из Лесосибирска. Как сообщает пресс-служба СК по краю, причина смерти мальчика не носит криминальный характер.

В пресс-службе регионального следкома сообщают, что тело мальчика было обнаружено еще 15 октября, хотя парень исчез 13 октября.

Сейчас ведомство проводит проверку и уточняет причину смерти. Однако уже есть уверенность, что смерть школьника не носит криминальный характер.