В Красноярске разыскивают собак, напавших в 8-летнюю девочку в Ленинском районе Фото: Мария ЛЕНЦ

Чиновники разыскивают собак, напавших на 8-летнюю девочку 18 октября на улице Глинки. Как сообщает мэрия Красноярска, псам грозит пожизненное содержание в приюте.

Сейчас девочка находится в 20-й больнице. Ее жизни ничто не угрожает, но травмы школьница получила серьезные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске чипированные собаки напали и едва не разорвали 8-летнюю девочку

Девочка сейчас находится в больнице, у нее рваные раны, стресс. Следственный комитет уже начал доследственную проверку по факту нападения. Устанавливает обстоятельства, тяжесть полученных ран. (подробнее)