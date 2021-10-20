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Происшествия20 октября 2021 6:46

В Красноярске разыскивают собак, напавших в 8-летнюю девочку в Ленинском районе

Псы останутся в приюте пожизненно
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске разыскивают собак, напавших в 8-летнюю девочку в Ленинском районе

В Красноярске разыскивают собак, напавших в 8-летнюю девочку в Ленинском районе

Фото: Мария ЛЕНЦ

Чиновники разыскивают собак, напавших на 8-летнюю девочку 18 октября на улице Глинки. Как сообщает мэрия Красноярска, псам грозит пожизненное содержание в приюте.

Сейчас девочка находится в 20-й больнице. Ее жизни ничто не угрожает, но травмы школьница получила серьезные.

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Девочка сейчас находится в больнице, у нее рваные раны, стресс. Следственный комитет уже начал доследственную проверку по факту нападения. Устанавливает обстоятельства, тяжесть полученных ран. (подробнее)