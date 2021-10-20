В Красноярске на 3 года колонии осудили мужчину за ложное «минирование» кафе

В Красноярске на 3 года колонии осудили мужчину, «заминировавшего» кафе Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске осудили местного жителя за ложное «минирование» кафе. Как сообщает пресс-служба МВД края, 31-летний мужчина осужден на 3 года колонии строгого режима.

По версии следствия, в феврале 2021 года ранее судимый красноярец пришел отдохнуть в кафе, но заведение уже закрывалось, поэтому внутрь его не пустили. Мужчина обиделся и сообщил о минировании. На место приехали полицейские, но опасных предметов не обнаружили.

В итоге на 31-летнего молодого человека завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

- Рассмотрев материалы уголовного дела, Свердловский районный суд г. Красноярска вынес обвинительный приговор и назначил мужчине 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - добавили в пресс-службе МВД по Красноярского края.