В ТК КрасТЭЦ арестовали партию обуви почти на 300 тысяч рублей. Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Красноярский Роспотребнадзор вместе с таможней при поддержке СОБРа проверил в Красноярске магазин спортивной обуви «Кrossover» в ТК «КрасТЭЦ». Как сообщает пресс-служба ведомства, на 141 пару общей стоимостью 296 400 рублей наложен арест.

- Оказалось, что магазин продавал обувь без маркировки Data Matrix, а также без маркировки, предусмотренной Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности», - передает Роспотребнадзор Красноярского края.

Материалы уже направлены в суд. Предпринимателю грозит штраф и конфискация кроссовок.