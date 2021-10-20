В Красноярске разыскивается мужчина, до смерти забивший собирателя тележек у ТРЦ. Фоторобот: СК по Красноярскому краю и Хакасии

В Красноярске следователи разыскивают мужчину, который до смерти забил 45-летнего собирателя тележек у корпуса «А» ТРЦ «Окей» на Сибирском переулке, 5. Как сообщаютв СК, все произошло еще 10 августа в период с 19 до 20 часов.

По данным следствия, подозреваемый поругался с 45-летним собирателем тележек. В итоге мужчина напал на работника ТРЦ и избил до смерти. Следователи отмечают, что мужчину несколько раз видели у «Окея», поэтому есть предположение, что он живет где-то неподалеку.

- Приметы преступника рост около 175 см, телосложение среднее, на нем была серая кофта и синие джинсы, волосы длинные, рыжие, собраны в хвост, короткая борода, а в левом ухе серьга, - передают в СК.

Если вам что-либо известно об этом человеке, следователи просят позвонить по номеру 227-06-45. Конфиденциальность гарантируется.