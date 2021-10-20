В Зеленогорске 17-летняя девушку сбежала вместе с 29-летним мужчиной. Фото: ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ - КРАСНОЯРСК. ВОЛОНТЕРЫ

В Зеленогорске Красноярского края 17-летняя Екатерина Климанова ушла из дома 13 октября. Как сообщает организация «Поиск пропавших детей - Красноярск», девушка может находиться с 29-летним Кириллом Новиковым.

На вид Екатерине 17 лет, рост 182 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы и зеленые глаза. Была одета в черную куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки. При себе был мобильный телефон, однако на связь девушка не выходит.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Екатерины волонтеры просят позвонить по телефонам: 8 (39169) 3-45-02 ПОЛИЦИЯ г. Зеленогорск 8-950-99-66-066 ВОЛОНТЁРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО).