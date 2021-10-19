В Красноярском крае пенсионеры и молодежь чаще стали болеть ковидом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае ситуация с ковидом ухудшается. По данным регионального управления Роспотребнадзора за последние 14 дней количество заболевших на 100 тысяч населения увеличилось в 1,3 раза – с 90,1 до 112,1 соответственно. Показатель распространения коронавирусной инфекции Rt составил 1,1, что свидетельствует о росте инфициарованных. Охват тестированием составил 272,7 на 100 тысяч при нормативе не менее 200.

В частности в последние 2 недели идет рост заболеваемости среди лиц от 65 лет и старше (на 57,3%) и молодежи 18 – 29 лет (на 52,0%).

Губернатором края подписан указ об усилении мер профилактики COVID-19, в том числе допуск в общественные места только при наличии сертификатов вакцинированных или уже переболевших. Цель документа – сдержать распространение коронавирусной инфекции. В настоящее время в крае работают все больничные и внебольничные пункты вакцинации.