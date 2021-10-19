Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2021 15:26

Из бюджета Красноярска каждый месяц на содержание агрессивных собак тратится больше миллиона рублей

В приютах сейчас 260 животных
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из бюджета Красноярска каждый месяц на содержание агрессивных собак тратится больше миллиона рублей

Из бюджета Красноярска каждый месяц на содержание агрессивных собак тратится больше миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В приютах Красноярска в настоящее время находятся 260 агрессивных животных, которых специалисты запретили выпускать с город. На содержание тратится в сутки 126 рублей на одну собаку. Вроде и немного, но в целом получается внушительная цифра – за месяц набегает миллион рублей из бюджета города. По закону агрессивных животных нельзя передавать в добрые руки и выпускать, они будут содержаться в приютах до конца жизни.

- Всего с начала года в Красноярске отловили 1 944 собаки. Все они были доставлены в пункты передержки, где ветеринары принимали решение, агрессивна ли конкретная особь и ее нужно оставить в приюте до конца жизни или можно выпустить на улицы города. Если собака не проявляет агрессию и у нее нет опасных диагнозов, то ее стерилизуют, лечат, ставят прививку от бешенства и с биркой на ухе выпускают именно там, где отловили. Так положено по федеральному закону «Об ответственном обращении с животными». Работа ведется для сокращения популяции уличных животных, - пояснили в пресс-службе департамента городского хозяйства Красноярска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖ

В Красноярске чипированные собаки напали и едва не разобрали 8-летнюю девочку

Невозможно представить, какой ужас испытала 8-летняя девочка, когда увидела свору собак, окруживших ее. Если бы не соседи, услышавшие и увидевшие это, последствия могли быть необратимыми. То, что произошло накануне 18 октября, около 18 часов вечера на улице Глинки, еще раз показывает, насколько опасны бродячие собаки (подробнее)