Из бюджета Красноярска каждый месяц на содержание агрессивных собак тратится больше миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В приютах Красноярска в настоящее время находятся 260 агрессивных животных, которых специалисты запретили выпускать с город. На содержание тратится в сутки 126 рублей на одну собаку. Вроде и немного, но в целом получается внушительная цифра – за месяц набегает миллион рублей из бюджета города. По закону агрессивных животных нельзя передавать в добрые руки и выпускать, они будут содержаться в приютах до конца жизни.

- Всего с начала года в Красноярске отловили 1 944 собаки. Все они были доставлены в пункты передержки, где ветеринары принимали решение, агрессивна ли конкретная особь и ее нужно оставить в приюте до конца жизни или можно выпустить на улицы города. Если собака не проявляет агрессию и у нее нет опасных диагнозов, то ее стерилизуют, лечат, ставят прививку от бешенства и с биркой на ухе выпускают именно там, где отловили. Так положено по федеральному закону «Об ответственном обращении с животными». Работа ведется для сокращения популяции уличных животных, - пояснили в пресс-службе департамента городского хозяйства Красноярска.

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