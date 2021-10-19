Красноярские приставы устроили рейд на водителей-должников. Фото: УФССП по краю

Красноярские приставы вместе с дорожными полицейскими провели масштабный рейд по поимке должников. Это уже не первый рейд, предыдущие прошли успешно, и на сей раз удалось остановить более полусотни автомобилей, за рулем которых находились люди, которые не спешат платить по счетам – штрафы, алименты, коммуналку, кредиты.

Им предлагали два варианта на выбор: либо тут же оплатить долг, либо их автомобили будут арестованы и помещены на спецстоянку. Чтобы не расставаться с машинами, 26 красноярцев оплатили свой долг на месте на месте – перевели по счетам на общую сумму более миллиона рублей.

Большая часть граждан, на чьи автомобили был наложен арест, не оплатили налоги и кредитные задолженности. Так владелец Subaru Outback имел долг перед банком более миллиона рублей, его автомобиль арестован и передан взыскателю.

Трое из остановленных автолюбителей оказались неплательщиками по алиментам: владелец Hundai Tucson не перечислил своим детям более 430 тысяч рублей, владелец Renault Duster – более 130 тысяч рублей. Оба автомобиля арестованы.

У граждан, оставшихся должниками, есть 10 дней, чтобы погасить задолженности. Если не сделают это, машины пустят с молотка в счет долгов.