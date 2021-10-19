Пилоты показали красивый вид на Красноярск из кабины самолета Boeing

После пролета над городом самолет заходит на посадку в аэропорт Красноярска

В социальных сетях Международного аэропорта Красноярск опубликовали видео снятое из кабины самолета, идущего на посадку. Перед приземлением Boeing 737-800 пролетает над Красноярском и можно разглядеть главные достопримечательности города. Видны Биг-Бен, Коммунальный и Октябрьский мосты, и один из главных символов города - Часовня Параскевы Пятницы.

- Этим видео поделились пилоты авиакомпании S7. В этот раз видео сделано днем, поэтому можно увидеть не только приземление, но и красивый полет над городом, - пишут в паблике аэропорта.

После пролета над Красноярском самолет заходит на посадку в аэропорт Красноярска. Это видео просмотрели в социальной сети 20 тысяч раз.

Вот что пишут в комментариях подписчики паблика:

- Потрясающая обзорная экскурсия! Мечта сбылась, увидеть посадку от первого лица.

- Спасибо за шикарное видео! Всегда хотелось с кабины пилота посадку или взлёт увидеть.

- Видео отличное, спасибо!