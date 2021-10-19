В Красноярске приставы за долги арестовали 25 машин

Фото: ГУФССП

Судебные приставы в Красноярске в ходе рейда с ГИБДД арестовали 25 машин. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю.

18 октября судебные приставы рассказали о результатах рейда, проведенного совместно с сотрудниками ДПС на дорогах города. Было остановлено более 50 машин должников, из них 25 автомобилей были арестованы. Еще 26 жителей города решили рассчитаться с долгами на месте, в общей сумме они заплатили более миллиона рублей.

Большая часть должников не платили налоги и кредитные обязательства. Владелец Subaru Outback был должен банку более миллиона рублей, а владелец Hundai Tucson не выплатил алименты в размере 430 тысяч рублей. Оба автомобиля были арестованы приставами.