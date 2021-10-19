Фермеры и Россельхозбанк приглашают красноярцев на «вкусные пятницы»

Россельхозбанк впервые организовал в Красноярске продовольственную ярмарку под названием «Вкусная пятница». Посетители, которые пришли в центральный офис по своим делам, здесь же смогли купить свежую фермерскую продукцию напрямую у поставщиков. Теперь такие мероприятия будут проходить регулярно.

В первой «Вкусной пятнице», которая состоялась в отделении на ул. Перенсона, приняли участие местные фермеры: ремесленная сыроварня «Масло Сыр» и производитель сиропов, варенья из шишек, мёда разных сортов «Мёд да каши от Наташи». Меньше, чем за два часа, они распродали все приготовленные запасы. Практически каждый посетитель банка ушёл со своей покупкой.

«Я зашла заплатить кредит, смотрю, тут фермерские продукты продают и дегустация есть. Себе взяла баночку липового мёда. Очень хорошая цена и вкус богатый, натуральный», -- рассказала посетительница банка Гулия Давыдова.

«Мы не ожидали такого активного интереса со стороны покупателей. И теперь начнём проводить такие мероприятия на постоянной основе. Так мы можем помочь местным фермерам стать ближе к своим покупателям, а горожанам – покупать вкусные, свежие и качественные продукты напрямую от производителя без торговых наценок», – подчеркнула директор Красноярского филиала Россельхозбанка Наталья Михайлова.

Производители, которые приняли участие в первой ярмарке, выразили готовность и дальше приезжать на подобные мероприятия.

«С большим удовольствием участвуем в ярмарке «Вкусная пятница», потому что своим товаром очень гордимся и знаем, что он понравится любителям сыров. У нас есть пармезан, монтазио, белпер кнолле собственного изготовления. Мы очень благодарны Россельхозбанку за возможность презентовать свои продукты на «вкусных пятницах» и за размещение на торговой интернет-площадке Своё Родное на совершенно безвозмездной основе», – рассказал совладелец ремесленной сыроварни «Масло Сыр» Антон Калинин.