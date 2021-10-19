В Красноярске переименуют автобусные остановки
Фото: ИВАНОВА Диана
В Красноярске переименуют автобусные остановки. Не все, а только лишь те, названия которых утратили свою актуальность или историческую значимость. И пока только в двух районах – Октябрьском и Железнодорожном.
Такое решение было принято комиссией по рассмотрению обращений о наименовании и переименовании внутригородских объектов в Красноярске, - рассказали в пресс-службе администрации города. И добавили, что в опросе по переименованию приняли участие около 1000 жителей. Вопросы красноярцам задавали на форсайт-сессии Красноярского городского форума в 2020 году, в ходе уличных интервью, в школьных чатах и чатах управляющих организаций.
Итак, Железнодорожный район:
- остановки «Западный» на улицах Копылова и Красной Армии переименуют в «Сквер имени А.П. Степанова».
Октябрьский район:
- «Общежитие (Мясокомбинат)» на «Западный микрорайон»
- «Платформа Мясокомбинат» на «Школьный городок»
- «База Крайпотребсоюза» / «Торговый дом «Каравай» на «Стела «Октябрьский район»
- «Ж/к Западный» на «Тихий квартал».