В Красноярске переименуют автобусные остановки Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске переименуют автобусные остановки. Не все, а только лишь те, названия которых утратили свою актуальность или историческую значимость. И пока только в двух районах – Октябрьском и Железнодорожном.

Такое решение было принято комиссией по рассмотрению обращений о наименовании и переименовании внутригородских объектов в Красноярске, - рассказали в пресс-службе администрации города. И добавили, что в опросе по переименованию приняли участие около 1000 жителей. Вопросы красноярцам задавали на форсайт-сессии Красноярского городского форума в 2020 году, в ходе уличных интервью, в школьных чатах и чатах управляющих организаций.

Итак, Железнодорожный район:

- остановки «Западный» на улицах Копылова и Красной Армии переименуют в «Сквер имени А.П. Степанова».

Октябрьский район:

- «Общежитие (Мясокомбинат)» на «Западный микрорайон»

- «Платформа Мясокомбинат» на «Школьный городок»

- «База Крайпотребсоюза» / «Торговый дом «Каравай» на «Стела «Октябрьский район»

- «Ж/к Западный» на «Тихий квартал».