В Красноярске на Семафорной прорвало трубопровод и повреждена машина. Фото: СГК

В Красноярске около полудня 19 октября на улице Семафорной произошел порыв подающего трубопровода на квартальной теплосети. Из-за этого ограничена подача тепла в несколько окрестных домов №№ 189, 191 и 191а, сообщает Сибирская генерирующая компания.

Очевидцы говорят, что из-под земли неожиданно вырвался настоящий фонтан горячей воды. Поднятые мощным напором камни разлетелись в разные стороны, досталось припаркованному неподалеку автомобилю. Никто из людей, к счастью, не пострадал. В компании пообещали: сети застрахованы, ущерб владельцу авто будет возмещен в установленном законом порядке.

Место аварии оперативно оцепили, отгородили, туда прибыла аварийная бригада и занялась устранением коммунальной аварии. Судя по информации на портале «005», окончание ремонта запланировано на 20 часов.