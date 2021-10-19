В Красноярском крае все больше детей страдают ожирением Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае все больше детей до 14 лет и подростков от 15 до 17 лет страдают ожирением. Об этом рассказали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. И это только официальные данные, когда медики поставили диагнозы. На самом деле показатели могут быть еще больше за счет детей, которые не обращались за медицинской помощью.

За последние 5 лет случаев ожирения среди детей стало на 4,9 % больше, у подростков на 9,4 %. Причем показатели 2020 года: в 1,7 раза чаще у подростков, чем детей.

Самыми неблагополучными в этом плане считаются 16 районов, где уровень заболеваемости превышает средний показатель по краю. Это Боготольский, Дзержинский, Ирбейский, Казачинский, Каратузский, Кежемский, Краснотуранский, Северо-Енисейский, Тасеевский, Тюхтетский, Эвенкийский.

Причина? По мнению специалистов не все родители внимательно относятся к выбору питания. Фастфуды, сладости и друга высококалорийная еда должна быть ограничена для растущего организма.