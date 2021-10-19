В Красноярском крае в пожаре погибли два брата. Фото: следком

В селе Большой Балчуг Сухобузимского районе пожар унес жизни двух человек. Доследственную проверку проводит ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По результатам станет понятно, есть ли криминальная составляющая в трагедии или это несчастный случай. Проводятся судебные экспертизы, чтобы установить точную причины смерти и причину возгорания.

По предварительной версии пожар случился в ночь с 16 на 17 октября. Пламя заметили соседи и позвонили на телефон экстренной службы. В ходе ликвидации пожарные обнаружили тела двух мужчин 31-го года и 35 лет с признаками отравления угарным газом. По данным проверки, мужчины приходились друг другу братьями, жили вместе. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Дом отапливался с помощью электронагревательных приборов.