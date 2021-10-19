Красноярску выделили денег на строительство еще двух детских садов

Красноярску выделили денег на строительство двух детских садов Фото: Мария ЛЕНЦ

Из бюджета Красноярска выделили средства на строительство двух детских садов. Депутаты Горсовета согласовали соответствующие изменения. Так 4,4 миллиона рублей направляется на строительство детского сада на 270 мест на улице 8 Марта, это в Железнодорожном районе. И 136,6 миллионов рублей планируется направить на приобретение здания для детского сада на 240 мест в 5-ом микрорайоне Советского района. Согласование внесения изменений в сводную бюджетную роспись позволит объявить конкурсную процедуру на приобретение здания в ближайшее время.

- Бюджет у нас растет. Сегодня мы согласовали внесение изменений в бюджетную роспись – это еще одна ступенька к увеличению городского бюджета и, на мой взгляд, к его очень хорошему использованию – направлению средств на социальную сферу. Это как раз то, о чем депутаты постоянно говорят, – усиление работы по организации мест в детских садах и школах, - прокомментировал председатель комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию Павел Павелко.