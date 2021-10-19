В шахтерских городах Красноярского края сотрудники СУЭК проводят профориентационные занятия

В детский сад «Теремок» пришел пообщаться с ребятишками папа одного из воспитанников – машинист тепловоза Михаил Бабенко. Фото предоставлено компанией

В шахтерских городах края продолжаются профориентационные встречи «20 встреч с героями», посвященные 20-летию СУЭК Андрея Мельниченко. Накануне нового праздника Дня отца, который теперь будет отмечаеться каждое третье воскресенье октября, сотрудники Бородинского погрузочно-транспортного управления (ПТУ), сервисного железнодорожного подразделения СУЭК, рассказали о том, как добывается уголь, воспитанникам детских садов.

В детский сад «Теремок» пришел пообщаться с ребятишками папа одного из воспитанников Ильи Бабенко – машинист тепловоза Михаил Бабенко. Он показал ребятишкам, как выглядит локомотив, рассказал, для чего он предназначен, какая еще техника работает на добыче и перевозке угля.

– Я стараюсь вместе с сыном участвовать во всех мероприятиях, которые проходят и в садике, и в городе, – говорит Михаил Бабенко. – Традиция проведения таких профориентационных встреч очень полезная. Важно, чтобы дети с раннего возраста знали, где работают их родители, какие задачи выполняют, это научит ребятишек гордиться своими папами и мамами.

Коллега Михаила, Ринат Тансыков, побывал в гостях у ребятишек детского сада «Ручеек».

– Я первый раз на такой встрече, – признается он. – Мы живем в маленьком шахтерском городе, где предприятия СУЭК – разрез, погрузочно-транспортное управление и ремонтно-механический завод – градообразующие. Я попытался простым языком детям рассказать, какие профессии есть у нас, как мы все дружно трудимся: разрез добывает уголь, ПТУ его вывозит, на РМЗ ремонтируют технику, то есть работаем большой дружной командой!

Коллега Михаила, Ринат Тансыков, побывал в гостях у ребятишек детского сада «Ручеек». Фото предоставлено компанией

Отметим, что в 2021 году в Бородино педагоги детского сада «Дюймовочка» разработали и реализовали проект «Папина академия», благодаря которому в городе появился Совет отцов. Там и решили проводить профориентационные встречи с малышами. За год Совет отцов организовал несколько спортивных праздников, рейды безопасности с сотрудниками ГИБДД, мастер-классы, онлайн- и офлайн-семинары с краевым институтом семьи. Сотрудники СУЭК одновременно ведут масштабную профориентационную работу с подростками, младшими школьниками и воспитанниками детских садов. С начала года в Красноярском крае прошло свыше 30 встреч с передовиками производства, ветеранами и экскурсий на предприятия.