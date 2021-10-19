В Красноярском крае отстрелят еще 15 бурых медведей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае отстрелят еще 15 бурых медведей. Такой документ подписал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых. Это будет сделано для регулирования численности хищников там, где они угрожают безопасности людей. Причем отстрелить нужно будет до того момента, как они залягут в спячку, то есть в ближайшие недели, до 15 ноября.

Конкретно на территории Ермаковском районе – 5 особей, в Идринском районе – 10 особей. Пол и возраст значения не имеют.

Основанием для подписания документа стали сообщения от государственных охотинспекторов и сотрудников полиции о том, что хищники выходят из леса к населенным пунктам и тем самым представляют угрозу. Особенный риск – будет весной, когда медведи проснутся голодными и будут искать себе пропитание.

Добавим, что это не первое распоряжение минприроды о регулировании численности медведей в этом сезоне.