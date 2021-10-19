Восемь жителей Красноярского края выиграли в лотерею после прививки от ковида Фото: Мария ЛЕНЦ

Состоялся очередной розыгрыш призов для тех, кто прошел вакцинацию от ковида. И сразу 8 жителей Красноярского края попал в список победителей. Они получат по 100 тысяч рублей. Живут счастливчики в краевом центре, Емельяново, Лесосибирске, Дивногорске, Шарыпово, Минусинске, Назарово и Большой Мурте. Среди них граждане трудоспособного возраста, 3 пенсионера, 2 студента и 1 медработник. Добавим, что в прошлый раз победителей было меньше, только 6 человек.

К региональном минздраве напомнили, что вакцинация продолжается. Работают все поликлинические и внебольничные пункты вакцинации, организована работа мобильных прививочных бригад. Организовано 129 стационарных прививочных пунктов и 104 мобильных прививочных пункта, включая внебольничные. По данным на 18 октября привито I компонентом 905 447 человека, завершили вакцинацию 888 262 человек. Сейчас это особенно актуально, ведь количество заболевших за сутки вновь стремится к антирекордам – 490 новый случаев зафиксировано 18 октября.