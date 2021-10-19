На юге Красноярского края столкнулись газовоз и две «Волги». Фото: ГИБДД

В Минусинском районе дорожная полиция работаем на месте ДТП с участие трех автомобилей. Предварительно известно, что авария произошла ранним утром сегодня, 19 октября, на 431 километре автодороги Р-257 «Енисей», перед Братским мостом через Енисей. Столкнулись газовоз ЗИЛ и два легковых автомобиля «Волга». Информация по пострадавшим уточняется. Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия, - прокомментировали ситуацию «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

Добавим, что движение на данном участке дороги затруднено. Сотрудники ГИБДД регулируют движение и обеспечивают проезд транспортных средств по одной полосе. Причины аварии пока не называются, но судя по фото с места ДТП, это могут быть и погодные условия – сильный туман и ограниченная видимость и мокрая дорога.