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Происшествия18 октября 2021 13:38

Очередные лифтовые войны: в Красноярске неизвестный оплевал камеру видеонаблюдения и срывал объявления в кабине

В Октябрьском районе Красноярска неизвестный заплевал видеокамеру в лифте
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: ЧП Красноярск

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске продолжаются «лифтовые войны». На этот раз неизвестный мужчина в Октябрьском районе Красноярска заплевал камеру видеонаблюдения в лифте и сорвал объявления. Видеоролик с «героем» опубликован в паблике «ЧП КРАСНОЯРСК».

На кадрах видно, как мужчина сначала поднимался на одном лифте, а спускался уже на другом. Неизвестный заплевал лифт, в том числе камеру видеонаблюдения, срывал объявления, курил электронную сигарету и пинал стены.

Поднимается наверх. Видео: ЧП Красноярск

Пока неизвестно, обращалась ли управляющая компания или кто-то из жильцов в полицию с заявлением, в МВД пообещали дать информацию чуть позднее.

Спускается вниз. Видео: ЧП Красноярск