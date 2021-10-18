Очередные лифтовые войны: в Красноярске неизвестный оплевал камеру видеонаблюдения и срывал объявления в кабине

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске продолжаются «лифтовые войны». На этот раз неизвестный мужчина в Октябрьском районе Красноярска заплевал камеру видеонаблюдения в лифте и сорвал объявления. Видеоролик с «героем» опубликован в паблике «ЧП КРАСНОЯРСК».

На кадрах видно, как мужчина сначала поднимался на одном лифте, а спускался уже на другом. Неизвестный заплевал лифт, в том числе камеру видеонаблюдения, срывал объявления, курил электронную сигарету и пинал стены.

Пока неизвестно, обращалась ли управляющая компания или кто-то из жильцов в полицию с заявлением, в МВД пообещали дать информацию чуть позднее.