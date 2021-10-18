«ВТБ Кубок Кремля» стартовал в новом формате

В Москве стартовал XXXI Международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля». В этом году соревнования организованы в новом формате — матчи идут одновременно на двух площадках, расположенных в пешей доступности друг от друга. Первой стал Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, второй — Дворец спорта «Лужники». В дополнение к офлайн-активностям банк ВТБ, выступающий титульным спонсором турнира, разработал и запустил собственную виртуальную площадку onlinekortvtb.ru.

«Группа ВТБ поддерживает проведение международного теннисного турнира уже более 20 лет в рамках социальной программы "Спортивная страна". Для нас важно не только долгосрочное сотрудничество с партнерами, но и развитие значимых для страны проектов, поиск современных решений, соответствующих запросам аудитории. В прошлом году турнир был отменен впервые за его тридцатилетнюю историю. Сегодня мы все еще живем в условиях значительных ограничений, связанных с коронавирусом. Именно поэтому мы решили создать платформу, которая даст возможность всем желающим виртуально посетить турнир. С сегодняшнего дня на сайте “ОНЛАЙН-КОРТ ВТБ” будет постоянно появляться актуальная информация о соревнованиях, трансляции матчей и прямые включения, zoom-интервью со спортсменами и многое другое. Популяризации спорта и здорового образа жизни — один из ключевых приоритетов социальной политики нашего банка, поэтому для нас важно сделать мероприятие доступным для всех поклонников тенниса», — рассказал Виктор Лукьянов, старший вице-президент банка ВТБ.