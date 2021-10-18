В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 490 человек, а умерли 25

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18 октября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 490 человек. Как сообщает стопкоронавирус, за все время в регионе зафиксировано 123 520 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 401 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 109 423 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 25 человек. Общей сложности от болезни скончались 6 223 пациента.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 33 761 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 379 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 655. Проведено тестов на коронавирус всего 3 845 167, из них за последние сутки 5 635, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.