Самолет с красноярскими туристами чуть не столкнулся с другим воздушным судном на высоте 10 тысяч метров Фото: Мария ЛЕНЦ

Воздушный инцидент произошел 16 октября в небе над турецкой Анкарой. В профильных авиагруппах сообщается, что на высоте более 10 тысяч метров самолет Boeing-763, летевший из Красноярска в египетскую Хургаду, чуть не столкнулся с другим воздушным судном.

Известно, что самолет принадлежит авиакомпании «Икар». Примерно в 17:00 часов по Москве в самолете с красноярскими туристами сработал TCAS (Система предупреждения столкновения самолетов в воздухе). Капитану воздушного суда пришлось применить экстренное снижение.

В этот момент в самолете находилось более 200 пассажиров. Однако экипажу удалось стабилизировать ситуацию. Самолет приземлился в аэропорту Хургады.

В транспортных прокуратуре и СК «КП-Красноярск» сообщили, что никакой информации по данному инциденту не поступало:

- Полагаем, что хорошо все закончилось, раз мы ничего не знаем, - пояснили в транспортной прокуратуре.