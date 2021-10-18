На правобережье Красноярска жители заметили десяток мертвых осетров

Фото: ТВК

На правом берегу Красноярска жители города заметили около десятка мертвых осетров. Как сообщает ТВК, погибшую рыбу жители увидели возле набережной на Карамзина. В воде плавали тушки мальков, а на берегу лежал крупный осетр.

Мертвую рыбу заметила одна из горожанок во время прогулки с ребенком по Острову отдыха, рядом с набережной на улице Карамзина.

- На поверхности воды было много рыбы вверх пузом: и мелкая, и средняя рыбешка. Наверное, какие-то вбросы в воду были, почему они передохли. На берегу тоже огромная дохлая рыбина лежала, пахла не первой свежестью. Я подошла к рыбаку, поинтересовалась. Он сказал, что это осетрина килограммов на десять», – поделилась красноярка.

«Комсомольская правда» направила запрос в Росприроднадзор для уточнения информации.