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Происшествия18 октября 2021 11:09

На правобережье Красноярска жители заметили десяток мертвых осетров

Жители заметили множество мертвых мальков в воде, а на берегу особи крупных рыб
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: ТВК

Фото: ТВК

На правом берегу Красноярска жители города заметили около десятка мертвых осетров. Как сообщает ТВК, погибшую рыбу жители увидели возле набережной на Карамзина. В воде плавали тушки мальков, а на берегу лежал крупный осетр.

Мертвую рыбу заметила одна из горожанок во время прогулки с ребенком по Острову отдыха, рядом с набережной на улице Карамзина.

- На поверхности воды было много рыбы вверх пузом: и мелкая, и средняя рыбешка. Наверное, какие-то вбросы в воду были, почему они передохли. На берегу тоже огромная дохлая рыбина лежала, пахла не первой свежестью. Я подошла к рыбаку, поинтересовалась. Он сказал, что это осетрина килограммов на десять», – поделилась красноярка.

«Комсомольская правда» направила запрос в Росприроднадзор для уточнения информации.