Житель Красноярского края был пойман на взятке больше 20 000 рублей сотруднику ГИБДД

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Богучанском районе, Красноярский край, автолюбитель на «Тойоте» был пойман на даче взятки сотруднику ГИБДД. Как сообщают в ведомстве, мужчина пытался «решить вопрос» об избежании административной ответственности при помощи денег, но полицейские пресекли попытку.

Все произошло еще 29 сентября в селе Карабула. Водитель «Тойоты» нарушил правила маневрирования, за что был остановлен сотрудниками ДПС. Во время проверки документов полицейские заметили признаки опьянения у автолюбителя и пригласили его к себе в автомобиль для составления протокола. Находясь в патрульной машине, мужчина попытался «решить вопрос на месте» им предложил сотрудникам 30 000 рублей. А когда они отказались, то просто положил деньги в бардачок.

В отношении автолюбителя заведено уголовное дело по статье «покушение на дачу взятки должностному лицу», расследование продолжается.