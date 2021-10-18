На красноярских «Столбах» посетители нашли женщину без сознания

Фото: Агентство ГО и ЧС

В национальном парке «Столбы» посетители нашли женщину, лежавшую без сознания в районе Первого столба. Как сообщает агентство ГО и ЧС, были вызваны спасатели и туристку немедленно эвакуировали.

31-летней женщине стало плохо вечером 17 октября во время прогулки в национальном парке. Туристка потеряла сознание в районе Первого столба, где её обнаружили другие посетители. Спасатели эвакуировали красноярку на улицу Свердловскую и передали её в руки медиков.

Помимо этого, спасатели еще трижды выезжали в национальный парк для оказания помощи отдыхающим. 16 октября в районе «Перьев» заблудился мужчина, который не смог выбраться на основную тропу. Специалисты сориентировали туриста и помогли ему выйти дистанционно. Также 17 октября травму руки получила 37-летняя женщина, а 54-летний мужчина – травму ноги. Работники Красноярского поисково-спасательного отряда доставили их до улицы Свердловской и передали родственникам.