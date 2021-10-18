В Красноярске оштрафовали 66 красноярцев за нарушение масочного режима

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественных местах. Так, за неделю с 11 по 17 октября были оштрафованы сразу 66 жителей краевой столицы. Как сообщают в администрации, специалисты проинспектировали 422 объекта, из них 364 объекта торговли и 58 остановочных пунктов.

Всего нарушения выявили на 150 объектах. В ходе рейдов рабочие группы составили 66 протоколов и провели около 500 бесед с горожанами.

Отметим, что проверки по соблюдению гражданами антиковидных мер проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия ограничений. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.