В Красноярске скончался известный сибирский музыкант Андрей Усольцев

Фото: Gornovosti.ru

В ночь на 18 октября в Красноярске скончался известный сибирский музыкант и общественный деятель Андрей Усольцев. Как сообщает портал Gornovosti.ru, мужчине стала плохо накануне днем, его родные вызвали скорую, но несмотря на усилия врачей, Андрей Усольцев скончался.

Несмотря на то, что основной сферой работы Андрея Усольцева была юриспруденция, большую известность красноярец получил как творческая фигура - в середине 90-х и начале 2000-х он был активным участником различных музыкальных проектов и фестивалей. Андрей великолепно играл на гитаре, его называли лучшим исполнителем в стиле «блюз» в Красноярске.

О месте и времени прощания будет сообщено позже.

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Усольцева.