В Красноярском крае появилась необычная уличная картина с изображением подвига

В ЗАТО город Железногорск необычным граффити почтили память участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Михаила Михайловича Шульца. На трансформаторной будке во дворе дома №55 на улице Ленина, где жил ветеран, появилась картина по мотивам совершённого им подвига.

Помощник командира взвода 2-го стрелкового батальона 207-го гвардейского полка гвардии старший сержант Шульц особо отличился в боях при форсировании рек Днепр и Припять, расширении плацдарма на западном берегу реки Припять. Одним из первых переправившись через Припять в составе разведывательной группы, ночью он отправился в разведку. Бесшумно уничтожив пулемётный расчёт противника, Михаил захватил пулемёт, но затем был обнаружен солдатами двигавшегося обоза противника. Установив трофейный пулемёт, старший сержант Шульц открыл меткий огонь по врагу. Истребив 18 немцев, он захватил и доставил в подразделение 2 подводы с боеприпасами и миномёт. 24 сентября 1943 года Михаил Шульц с фланга из своего пулемёта отбил 8 ожесточённых контратак противника силами до полка при поддержке танков на позиции его батальона.

Идею создавать монументальные граффити на патриотическую тему предложила железногорская молодёжь во время встречи с депутатом Государственной Думы Петром Пимашковым весной 2021 года.

При поддержке Госкорпорации «Роскосмос» работу организовал Благотворительный фонд «Железногорск», а воплотил молодой железногорский художник Леонид Заворохин. Памятное мероприятие поддержали органы местного самоуправления.

По мнению председателя Совета депутатов Сергея Проскурнина, такие мероприятия позволят сохранить и передать подрастающему поколению на понятном для него языке историческую память о подвиге советского народа. Увековечивание событий Великой Отечественной войны в формате граффити – это современный подход к патриотическому и нравственному воспитанию детей.

В Железногорске ранее проживали три Героя Советского Союза - Михаил Михайлович Шульц, Михаил Николаевич Басков и Иван Георгиевич Степанов.